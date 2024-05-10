Джон Пламб, помощник министра по вопросам космической политики рассказал в интервью Bloomberg, что США активно сотрудничают с украинским правительством и компанией SpaceX, чтобы противодействовать незаконному использованию Россией терминалов Starlink.

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Хотя Пламб не раскрыл конкретных стратегий и тактик, он выразил уверенность в успешном уменьшении российских усилий. В то же время он заметил, что проблема остается актуальной.

Сейчас мы успешно противодействуем использованию терминалов Россией, но я уверен, что они продолжат пытаться найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. И хотя это все еще будет оставаться проблемой, я думаю мы уже нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной,

– сказал Джон Пламб.

У россиян уже начались проблемы

Несмотря на постоянную доступность терминалов Starlink в России через онлайн-платформы, такие как Ozon, недавние сообщения указывают на то, что пользователи сталкиваются с проблемами подключения, что побуждает их переходить на более дорогие глобальные сервисные планы. Однако эффективность таких обходных путей остается сомнительной.

Маск вне игры

Что касается противоречивой фигуры Илона Маска, то Пламб заметил, что Пентагон полностью доверяет SpaceX включая доступ к конфиденциальной информации и уверен в серьезности контракта и понимании важности соблюдения его условий обеими сторонами.

В целом же Пламб похвалил SpaceX как надежного партнера, отметив их вклад в работу Министерства обороны, включая запуск спутников для целей национальной безопасности. Он также заверил, что Пентагон активно работает над продлением контракта со SpaceX.

Интересно, что в вопросе поддержки отношений со SpaceX чиновники Пентагона в первую очередь отмечают поддержку связей с президентом компании Гвинн Шотвелл подчеркивая ее обособленности от Илона Маска.

Это уже второе такое заявление за короткое время от представителей американских учреждений. Ранее похожие слова прозвучали из уст директора NASA Билла Нельсона. Он сказал, что космическое ведомство поддерживает тесные связи со SpaceX и уверено в этом партнерстве в частности благодаря личности президента компании Гвинн Шотвелл.

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Похоже, что личность Илона Маска стала токсичной и одиозной настолько, что в официальной коммуникации все больше компаний и ведомств пытаются отделить его личность от его бизнеса. Зато выделяется важная роль действующих директоров, или представителей компаний, которые отвечают за принятие важных решений и сотрудничество.