Также традиционно Северное сияние видели и на Севере государства. В сети публикуют сказочные фотографии, которые 24 Канал собрал в один материал.

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Северное сияние в Украине 10 мая

Сеть заворожили фото Северного сияния, которое накрыло почти всю Украину. Его заметили над Харьковщиной, Донетчиной, Черниговщиной, Одесской, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасской, Запорожьем, Тернопольщиной, Ровенской, Волынью и даже Львовщиной.

Сияние на Днепропетровщине: фото Василия Розтрепы и Суспільне

Сияние на Ровенщине: фото из телеграмм-каналов

Львовщина: фото Роксоланы Важинской и с телеграмм-каналов

Черкасская область: Суспільне и из телеграмм-каналов

Херсонская область: фото из телеграмм-каналов

Одесская область: фото из телеграмм-каналов

Харьковщина: Общественное и из телеграмм-каналов

Хмельницкая область: фото из телеграмм-каналов

Также в сети появилось невероятное фото из сердца Тернополя: фото из телеграмм-канала

Николаевская область: фото Общественное

Сказочное сияние над Волынью: фото из телеграмм-канала

Стоит отметить, что увидеть Северное сияние на наших широтах можно крайне редко. Эксперты объясняют это сильной геомагнитной бурей.

Почему возникает Северное сияние

В частности астроном Владимир Кажанов сообщил, что это явление является результатом выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в период с 8 по 9 мая. Сияние возникает, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы.

Напомним, что 3 мая в Украине также видели северное сияние. Правда, только в северо-восточных регионах.