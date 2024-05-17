Цікаво, що супутникові інтернет-термінали Starlink широко використовуються також російськими військами в Україні. Зокрема, для координації атак, управління безпілотниками та іншими видами військової техніки.

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Дуже велика проблема для Сил оборони

The Washington Post пише, що 125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження.

Бійці слідкували за тим, як РФ неухильно нарощує сили для можливого нападу. Однак, як стверджує видання, того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди.

Так, як з'ясувалося, термінали Starlink вийшли з ладу та перестали працювати. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю "сліпі".

Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або телефонами, де вони ще працювали,

– розповів захисник.

Яка наразі ситуація у Харківській області: головне