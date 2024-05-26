Таким образом Маск ответил на вопрос пользователя в соцсети Х относительно глушения Starlink на фронте.

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Маск высказался относительно глушения Starlink россиянами на фронте

В соцсети Х, пользователь Гавин Вейкер выложил сообщение, в котором утверждает, что Starlink остается единственной исправной системой связи на передовой в Украине, несмотря на настойчивые усилия россиян нарушить ее работу.

Мужчина утверждал, что другое военное коммуникационное оборудование США, такое, как Viasat, якобы вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось.

С этим сообщением согласился Илон Маск, который написал в соцсети Х, что его компания выделяет значительные ресурсы на борьбу с российским глушением, ведь это является большой проблемой.

В то же время основатель SpaceX отметил, что оккупантам якобы удалось заглушить все системы связи, которые используют украинские военные на фронте, кроме Starlink.

СМИ писали, что в ВСУ вышли из строя Starlink