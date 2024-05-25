Как показал опрос, репутация бренда Tesla Motors начала стремительно падать. Ранее компания была одной из самых имиджевых в США, но теперь ее позиции стремительно обвалились.

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За несколько лет бренд опустился аж на 63 место в репутационном рейтинге США. Сообщается, что причиной такого регресса стали выходки генерального директора компании Илона Маска.

Из-за Маска страдает репутация Tesla / Фото Getty Images

Все другие популярные автомобильные производители смогли обогнать Tesla по репутационным показателям, ниже оказался только Volkswagen. Аналитики прогнозируют, что Маск может нанести еще больший удар по репутации компании.

Причина – противоречивые политические заявления Маска в Х, а также новые противоречивые правила платформы. Ситуация настолько серьезная, что владельцы автомобилей Tesla начали использовать наклейки "Я купил это до того, как Илон сошел с ума".