Таким чином Маск відповів на питання користувача у соцмережі Х щодо глушіння Starlink на фронті.

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Маск висловився щодо глушіння Starlink росіянами на фронті

У соцмережі Х, користувач Гавін Вейкер виклав допис, у якому стверджує, що Starlink залишається єдиною справною системою зв’язку на передовій в Україні, попри наполегливі зусилля росіян порушити її роботу.

Чоловік стверджував, що інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, нібито вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося.

З цим дописом погодився Ілон Маск, який написав у соцмережі Х, що його компанія виділяє значні ресурси на боротьбу з російським глушінням, адже це є великою проблемою.

Водночас засновник SpaceX зазначив, що окупантам нібито вдалось заглушити всі системи зв'язку, які використовують українські військові на фронті, окрім Starlink.

ЗМІ писали, що в ЗСУ вийшли з ладу Starlink