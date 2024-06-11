Однако после введения антироссийских санкций в 2014 году, Украина прекратила обслуживание и продажу двигателей. Капитан запаса ВМС Украины Андрей Рыженко сказал 24 Каналу, из-за каких проблем на российском корабле мог возникнуть пожар.
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Пожар был серьезным
"Адмиралы Левченко" – это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его построили и сдали еще советскому флоту в 1988 году. Это довольно большой корабль, водоизмещение которого составляет 7 тысяч тонн.
Длина "Адмирала Левченко" – 163 метра. Это означает, что он гораздо больше, чем фрегат, если сравнивать с теми кораблями, которые имеет Украина,
– отметил Рыженко.
Это корабль океанской зоны, основное назначение которого – поиск и уничтожение подводных лодок противника. На нем расположены пусковые установки по четыре ракеты – это противолодочные ракетные системы. К каждой ракете снизу присоединена торпеда, которая в определенной точке отсоединяется и попадает в подводную лодку.
В кормовой части возле вертолетной площадки есть система против ПВО. Для 1980 – 1990-х это был очень "продвинутый" комплекс "Кинжал".
Корабль был построен в Санкт-Петербурге, но главные двигатели – газовые турбины – изготавливались в Николаеве. На "Адмирале Левченко" установлены четыре турбины по 20 тысяч лошадиных сил. Именно они обеспечивают кораблю необходимый ход.
Определенные технические работы по обслуживанию этих газовых турбин особенно важно проводить с периодичностью раз в год. Если их не проводить, то могут действительно возникнуть различные неисправности. Например, неисправность системы подачи топлива в газовую турбину. Это может случиться из-за истощения материалов, и это повлечет большой пожар,
– объяснил он.
Газовая турбина – это конструкция, которая выглядит как двухэтажный дом, поэтому, по мнению капитана запаса ВМС Украины, пожар может возникнуть очень серьезный. Соответственно будет сложно его погасить и он повлечет существенные последствия.
"Пострадать может не только техника, но и экипаж. Поскольку на корабле много горючего, которое поступает под давлением, и возникает большая температура горения. Поэтому вероятно на корабле во время пожара выгорело несколько отсеков", – отметил Андрей Рыженко.
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Больше о ситуации с кораблем "Адмирал Левченко"
- Российский корабль загорелся в Баренцевом море 10 июня. Россиянам длительное время не удавалось потушить пожар.
- Об этом сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, отметив, что пожар произошел из-за санкций, которые были введены против России.
- Он пояснил, что "Адмирал Левченко" не имел соответствующей "технической поддержки со стороны страны-производителя этих двигателей – Украины". Ведь газотурбинные двигатели для него строили в Николаеве. После введения санкций против России в 2014 году, обслуживание этих двигателей со стороны Украины прекратилось.