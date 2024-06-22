Загарбники не вважають безпечними навіть свої порти. Це 24 Каналу зауважив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Азовське моря трохи безпечніше. Вони не вважають безпечним навіть власні порти. Ці судна, звідки стартують "Калібри", не базуються у жодному порті. Ми їх не бачили ні в Бердянську, ні в Маріуполі, немає інформації, що вони були в порту "Азов" або в Ростові-на-Дону", – сказав посадовець.

Носії "Калібрів" на рейді

Петро Андрющенко зазначив, що росіяни тримають носії "Калібрів" на рейді. Є певні питання, як вони їх споряджають, забезпечують. Але рано чи пізно вони мають опинитись у порту.

Що таке рейд? Це посеред каналу в морі вони припарковані, умовно кажучи. Для людей, які не пов'язані з морською тематикою, посеред траси на Бориспіль або на Київ ставили великі вантажівки, які там постійно стоять. Це їхні місця базування посеред руху. Так само базуються сьогодні ці носії "Калібрів",

– пояснив він.

Рейд – це не постійно. Адже судно не може завмерти і стояти у морі довго. Тому складно уразити. Ворог це розуміє, тому носії не заходять у порт. Там цілі нерухомі. На думку радника мера Маріуполя, вже незабаром там буде відбуватись "бавовна".

До чого готується ворог

У порту Маріуполя помітили прибуття другого за тиждень російського танкера. Радник міського голови вважає, що загарбники готуються до запуску залізниці насамперед. Також це може вказувати на підготовку заходу носіїв "Калібрів". Бо їх потрібно дозаправляти, а в морі це неможливо зробити.

Тому вони мають в якийсь порт зайти. Я думаю, вони насамперед до цього готуються. Також не варто забувати, що ми повиносили багато нафтобаз. Продовжуємо виносити місця зберігання, ці контейнери,

– підкреслив Андрющенко.

За словами посадовця, якщо на рейді перебувають судна ворога, які він має швидко завозити, заправляти та вивозити їх, то він повинен мати танки для заправлення цих суден. Це означає, що цивільні порти для цього пристосовані, і це робиться достатньо швидко.