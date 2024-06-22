Захватчики не считают безопасными даже свои порты. Это 24 Каналу отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Азовское моря немного безопаснее. Они не считают безопасным даже собственные порты. Эти судна, откуда стартуют "Калибры", не базируются ни в одном порту. Мы их не видели ни в Бердянске, ни в Мариуполе, нет информации, что они были в порту "Азов" или в Ростове-на-Дону", – сказал чиновник.

Носители "Калибров" на рейде

Петр Андрющенко отметил, что россияне держат носители "Калибров" на рейде. Есть определенные вопросы, как они их снаряжают, обеспечивают. Но рано или поздно они должны оказаться в порту.

Что такое рейд? Это посреди канала в море они припаркованы, условно говоря. Для людей, которые не связаны с морской тематикой, посреди трассы на Борисполь или на Киев ставили большие грузовики, которые там постоянно стоят. Это их места базирования посреди движения. Так же базируются сегодня эти носители "Калибров",

– объяснил он.

Рейд – это не постоянно. Ведь судно не может замереть и стоять в море долго. Поэтому сложно поразить. Враг это понимает, поэтому носители не заходят в порт. Там цели неподвижны. По мнению советника мэра Мариуполя, уже вскоре там будет происходить "хлопок".

К чему готовится враг

В порту Мариуполя заметили прибытие второго за неделю российского танкера. Советник городского головы считает, что захватчики готовятся к запуску железной дороги прежде всего. Также это может указывать на подготовку захода носителей "Калибров". Потому что их нужно дозаправлять, а в море это невозможно сделать.

Поэтому они должны в какой-то порт зайти. Я думаю, они прежде всего к этому готовятся. Также не стоит забывать, что мы вынесли много нефтебаз. Продолжаем выносить места хранения, эти контейнеры,

– подчеркнул Андрющенко.

По словам чиновника, если на рейде находятся судна врага, которые он должен быстро завозить, заправлять и вывозить их, то он должен иметь танки для заправки этих суден. Это означает, что гражданские порты для этого приспособлены, и это делается достаточно быстро.