Соответствующую информацию они обнародовали в своем телеграмм-канале. Также там рассказали, сколько российских судов совершили проход Керченским проливом за сутки.

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Сколько ракетоносителей Россия держит в Черном и Азовском морях

В Военно-Морских силах Вооруженных Сил Украины сообщили актуальную информацию о ракетоносителях в Черном и в Азовском морях. Так, по состоянию 06 утра 18 июня:

️В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

️В Азовском море 6 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также в ВМС ВСУ сообщили, какое количество вражеских судов совершили проход Керченским проливом за сутки.

Так, в течение суток, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 12 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.



Россияне удерживают в Черном и Азовском морях ракетоносители / Инфографика ВМС ВСУ

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