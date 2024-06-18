Соответствующую информацию они обнародовали в своем телеграмм-канале. Также там рассказали, сколько российских судов совершили проход Керченским проливом за сутки.

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Сколько ракетоносителей Россия держит в Черном и Азовском морях

В Военно-Морских силах Вооруженных Сил Украины сообщили актуальную информацию о ракетоносителях в Черном и в Азовском морях. Так, по состоянию 06 утра 18 июня:

  • ️В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • ️В Азовском море 6 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также в ВМС ВСУ сообщили, какое количество вражеских судов совершили проход Керченским проливом за сутки.

Так, в течение суток, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море – 12 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море – 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.


Россияне удерживают в Черном и Азовском морях ракетоносители / Инфографика ВМС ВСУ

Что говорил Плетенчук о "Калибрах" россиян: главное

  • По словам Плетенчука, спикера ВМС ВСУ, "Калибры" очень потеряли свою эффективность с начала полномасштабного вторжения. Противник уже редко запускает только их. Чаще всего оккупанты прибегают к ударам "Калибрами" во время комбинированных ракетных атак. И это ради того, чтобы перегрузить ПВО и попасть в цель.
  • Также существует у россиян другая проблема. Они имеют трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой. Ведь логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а ракеты с целью сохранения базируются в Новороссийске.
  • Плетенчук отметил, что врагу долго не удавалось решить эту проблему. Вероятно, противник что-то решил с зарядкой в Новороссийске, поскольку последние три атаки были как раз с подводных лодок. То есть они точно перезаряжались, но не заходили в Крым.