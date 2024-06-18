Відповідну інформацію вони оприлюднили у своєму телеграм-каналі. Також там розповіли, скільки російських суден здійснили прохід Керченською протокою за добу.

Дивіться також Росія тривалий час тримає ракетоносії у Чорному та Азовському морях: у ВМС пояснили мету ворога

Скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному та Азовському морях

У Військово-Морських силах Збройних Сил України повідомили актуальну інформацію щодо ракетоносіїв в Чорному і в Азовському морях. Так, станом 06 ранку 18 червня:

️В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

️В Азовському морі 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

️В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також у ВМС ЗСУ повідомили, яка кількість ворожих суден здійснили прохід Керченською протокою за добу.

Так, протягом доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.



Росіяни утримують в Чорному та Азовському морях ракетоносії / Інфографіка ВМС ЗСУ

Що говорив Плетенчук про "Калібри" росіян: головне