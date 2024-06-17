Когда оккупанты выводят в море свои носители "Калибров", это не обязательно означает, что будет ракетный обстрел. Сейчас враг очень редко использует эти ракеты. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук объяснил, почему.

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Сами по себе уже не эффективны

По словам Плетенчука, "Калибры" значительно потеряли свою эффективность с начала полномасштабного вторжения. Противник уже редко, когда запускает их самостоятельно. Чаще всего оккупанты прибегают к ударам "Калибрами" во время комбинированных ракетных атак. И это ради того, чтобы перегрузить ПВО и попасть в цель.

Также существует у россиян другая проблема. Они имеют трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой. Ведь логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а ракеты с целью сохранения базируются в Новороссийске.

Плетенчук отметил, что врагу долго не удавалось решить эту проблему. Вероятно, противник что-то решил с зарядкой в Новороссийске, поскольку последние три атаки были как раз с подводных лодок. То есть они точно перезаряжались, но при этом не заходили в Крым.

В то же время под большим вопросом стоит способность оснащать ракетами в Новороссийске надводные суда.

Обратите внимание! По состоянию на 6:00 в Черном море находится один носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море 3 корабля общим залпом до 24 таких ракет. В Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Долгое время оккупанты держат в Черном море только подводные лодки. По словам Плетенчука, это тактика нового командующего, которого назначили несколько месяцев назад. Также россияне не могут себе позволить заходить надводными кораблями в акватории Черного моря.

За время полномасштабной российской агрессии Украина уничтожила треть Черноморского флота России – 28 кораблей.