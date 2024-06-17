Согласно официальной информации, украинским воинам удалось повредить 28 вражеских кораблей. Об этом в интервью рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
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Сколько кораблей потеряла Россия
По его словам, пока удалось уничтожить 28 судов, еще более 10 единиц находились в ремонте. Однако многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще долго будут стоять из-за серьезных повреждений,
– рассказал Дмитрий Плетенчук.
Представитель ВМС также раскрыл детали об интересной хитрости с вражескими большими десантными кораблями. Наши бойцы дождались, пока их приведут в порядок, а после этого ударили.
В то же время ремонт российских БДК является сложным процессом, ведь это 775 проект, то есть они польского производства. А в Польше, по вполне понятным причинам, отказываются их обслуживать.
Поэтому, если говорить в пропорциональном отношении, как объяснил Плетенчук, то треть Черноморского флота России выведена из строя точно – "уничтожены и повреждены".
Впрочем, к этому количеству в определенный период относили и некоторые единицы вроде катеров. А значительных единиц среди них полтора десятка, начиная с флагмана и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга.
"Первого ранга был только крейсер "Москва". Это также подводная лодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех" и другие", – уточнил представитель Военно-морских сил.
Уничтожение российского флота: последние новости
- Ночью 6 июня бойцы спецподразделения 9-го департамента ГУР с помощью морских дронов-камикадзе MAGURA V5 поразили рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн". Главной целью этого корабля было обеспечить господство России в акватории Черного моря.
- В конце мая Главное управление разведки провело еще одну невероятную операцию. Спецназовцы Group 13 уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.
- Что интересно, россияне и сами активно "отминусовывают" свои суда. В частности, на днях появилась информация о поражении буксира "Инженер Смирнов" и баржи "Секция-179" в Таганрогском заливе в Азовском море. Россияне утверждали, что это якобы атака украинских дронов, впрочем в ВМС опровергли это.