Згідно з офіційною інформацією, українським воїнам вдалося пошкодити 28 ворожих кораблів. Про це в інтерв'ю розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
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Скільки кораблів втратила Росія
За його словами, наразі вдалося знищити 28 суден, ще понад 10 одиниць перебували у ремонті. Однак багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров".
Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені. Деякі стоять на ремонтах досі, деякі ще довго стоятимуть через серйозні пошкодження,
– розповів Дмитро Плетенчук.
Речник ВМС також розкрив деталі про цікаву хитрість з ворожими великими десантними кораблями. Наші бійці дочекалися, доки їх приведуть до ладу, а після цього вдарили.
Водночас ремонт російських ВДК є складним процесом, адже це 775 проєкт, тобто вони польського виробництва. А у Польщі, з цілком зрозумілих причин, відмовляються їх обслуговувати.
Тож, якщо говорити у пропорційному відношенні, як пояснив Плетенчук, то третина Чорноморського флоту Росії виведена з ладу точно – "знищені та пошкоджені".
Втім, до цієї кількості у певний період відносили та деякі одиниці на кшталт катерів. А значних одиниць серед них півтора десятка, починаючи з флагмана і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу.
"Першого рангу був лише крейсер "Москва". Це також підводний човен "Ростов-на-Дону", "Котов", "Івановець", "Василь Бех" та інші", – уточнив речник Військово-морських сил.
Знищення російського флоту: останні новини
- Вночі 6 червня бійці спецпідрозділу 9-го департаменту ГУР за допомогою морських дронів-камікадзе MAGURA V5 уразили рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн". Головною метою цього корабля було забезпечити панування Росії в акваторії Чорного моря.
- Наприкінці травня Головне управління розвідки провело ще одну неймовірну операцію. Спецпризначенці Group 13 знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу.
- Що цікаво, росіяни й самі активно "відмінусовують" свої судна. Зокрема, днями з'явилась інформація про ураження буксира "Инженер Смирнов" та баржі "Секция-179" у Таганрозькій затоці в Азовському морі. Росіяни стверджували, що це нібито атака українських дронів, втім у ВМС спростували це.