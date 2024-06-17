Згідно з офіційною інформацією, українським воїнам вдалося пошкодити 28 ворожих кораблів. Про це в інтерв'ю розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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За його словами, наразі вдалося знищити 28 суден, ще понад 10 одиниць перебували у ремонті. Однак багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров".

Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені. Деякі стоять на ремонтах досі, деякі ще довго стоятимуть через серйозні пошкодження,

– розповів Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також розкрив деталі про цікаву хитрість з ворожими великими десантними кораблями. Наші бійці дочекалися, доки їх приведуть до ладу, а після цього вдарили.

Водночас ремонт російських ВДК є складним процесом, адже це 775 проєкт, тобто вони польського виробництва. А у Польщі, з цілком зрозумілих причин, відмовляються їх обслуговувати.

Тож, якщо говорити у пропорційному відношенні, як пояснив Плетенчук, то третина Чорноморського флоту Росії виведена з ладу точно – "знищені та пошкоджені".

Втім, до цієї кількості у певний період відносили та деякі одиниці на кшталт катерів. А значних одиниць серед них півтора десятка, починаючи з флагмана і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу.

"Першого рангу був лише крейсер "Москва". Це також підводний човен "Ростов-на-Дону", "Котов", "Івановець", "Василь Бех" та інші", – уточнив речник Військово-морських сил.

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