Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, этим дизелем враг может заправлять танки, тепловозы и так далее.

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"Мы складываем все пазлы вместе и возвращаемся к той железной дороге, которая вот-вот должна стартовать. Это подготовка к этому. Можно заправлять танки. Можно заправлять тепловозы тем дизелем. Для того его и привезли, нет другой цели", – объяснил он.

"Могут быть неприятные ситуации"

Петр Андрющенко отметил, что это касается вопроса железной дороги и военной логистики в целом. Танкеров раньше не было в Мариупольском порту, поэтому это плохая новость.

Это действительно плохой знак. Не было танкеров у нас в акватории порта за весь период оккупации. Все когда-то начинается впервые. Какое-то корыто сначала зашло в Мариупольский порт. Теперь мы видим балкеры 5 – 7 тонн,

– сказал чиновник.

Вероятно, оккупанты могут еще увеличить грузоподъемность суден, которые могут заходить в акваторию порта. Также враг будет запускать новую железную дорогу в Мариуполь.

"Трудно, учитывая, что вот-вот может начаться дополнительное давление России и усилиться их наступление или изменить свое направление больше на Донецкую область. Если здесь еще поезда, могут быть неприятные ситуации", – добавил советник мэра.

Кроме того, есть гипотеза, что россияне пытаются спрятать свои десантные корабли, которые курсируют в Азовском море, в Мариупольском порту. Однако вряд ли это правда. Потому что тогда они не переночуют и одной ночи, а будут поражены.

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