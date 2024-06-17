Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, этим дизелем враг может заправлять танки, тепловозы и так далее.
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"Мы складываем все пазлы вместе и возвращаемся к той железной дороге, которая вот-вот должна стартовать. Это подготовка к этому. Можно заправлять танки. Можно заправлять тепловозы тем дизелем. Для того его и привезли, нет другой цели", – объяснил он.
"Могут быть неприятные ситуации"
Петр Андрющенко отметил, что это касается вопроса железной дороги и военной логистики в целом. Танкеров раньше не было в Мариупольском порту, поэтому это плохая новость.
Это действительно плохой знак. Не было танкеров у нас в акватории порта за весь период оккупации. Все когда-то начинается впервые. Какое-то корыто сначала зашло в Мариупольский порт. Теперь мы видим балкеры 5 – 7 тонн,
– сказал чиновник.
Вероятно, оккупанты могут еще увеличить грузоподъемность суден, которые могут заходить в акваторию порта. Также враг будет запускать новую железную дорогу в Мариуполь.
"Трудно, учитывая, что вот-вот может начаться дополнительное давление России и усилиться их наступление или изменить свое направление больше на Донецкую область. Если здесь еще поезда, могут быть неприятные ситуации", – добавил советник мэра.
Кроме того, есть гипотеза, что россияне пытаются спрятать свои десантные корабли, которые курсируют в Азовском море, в Мариупольском порту. Однако вряд ли это правда. Потому что тогда они не переночуют и одной ночи, а будут поражены.
Последние новости Мариуполя
- Россияне почти завершили строительство железной дороги в Мариуполь, которая должна стать альтернативой Крымскому мосту. До ее запуска остались совсем немного.
- Кроме того, оккупанты дополнительного нагнали туда ресурс, потому что Силы обороны значительно усложнили их логистику через Крым. Враг уже частично перевозит через Мариуполь то, что должно было ехать через Крым. Итак, Россия хочет как можно скорее запустить эту железную дорогу.
- Оккупанты строят новые укрепления вдоль трассы Мариуполь – Донецк на участке, где дорога из села Гранитное соединяется с дорогой. Врагу это нужно, ведь это большой перекресток, с которого движутся все колонны военной техники, которые направляются из Ростова-на-Дону в сторону Волновахи, Угледара и, видимо, еще и в сторону Курахово.