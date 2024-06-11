Аналитики из телеграмм-канала "Крымский ветер" рассказали, что на спутниковых фото в Азовском море видно российские десантные корабли.

Смотрите также "Высаживать десант там негде": куда россияне перебазируют Черноморский флот

Что показывают спутниковые фото

На снимках в 55 километрах к юго-востоку от оккупированного Бердянска зафиксировали большой десантный корабль (БДК).

Еще один БДК и, вероятно, малый противолодочный корабль, был на юге Азовского моря в Темрюкском заливе в 4 километрах от берега.

Третий БДК и малый ракетный корабль "Буян-М", который является носителем "Калибров", находились в 10 километрах к востоку от входа в Керченский пролив.

Какова ситуация в Азовском море

В украинских Военно-Морских Силах рассказали, что враг держит в этой акватории 9 кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Смотрите также Опять friendly fire: Россия могла атаковать собственные баржи в Азовском море

В ведомстве также сообщили, часть задач по патрулированию в Черном море россияне перевели с надводных кораблей на подводные лодки. В частности в Севастополе в Инкерманской бухте у одного причала стоят сразу три патрульных корвета ФСБ проекта 22460.

К слову, также по состоянию на 11 июня Россия держит в Черном море 1 ракетоноситель с "Калибрами", общим залпом до 4 ракет.