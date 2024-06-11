Аналітики з телеграм-каналу "Кримський вітер" розповіли, що на супутникових фото в Азовському морі видно російські десантні кораблі.

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Що показують супутникові фото

На знімках за 55 кілометрів на південний схід від окупованого Бердянська зафіксували великий десантний корабель (ВДК).

Ще один ВДК і, ймовірно, малий протичовновий корабель, був на півдні Азовського моря у Темрюкській затоці за 4 кілометри від берега.

Третій ВДК і малий ракетний корабель "Буян-М", який є носієм "Калібрів", перебували за 10 кілометрів на схід від входу в Керченську протоку.

Яка ситуація в Азовському морі

В українських Військово-Морських Силах розповіли, що ворог тримає в цій акваторії 9 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

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У відомстві також повідомили, частину задач із патрулювання у Чорному морі росіяни переклали з надводних кораблів на підводні човни. Зокрема у Севастополі в Інкерманській бухті біля одного причалу стоять відразу три патрульні корвети ФСБ проєкту 22460.

До слова, також станом на 11 червня Росія тримає у Чорному морі 1 ракетоносій із "Калібрами", загальним залпом до 4 ракет.