Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, цим дизелем ворог може заправляти танки, тепловози і так далі.

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"Ми складаємо всі пазли докупи та повертаємось до тієї залізниці, яка ось-ось має стартувати. Це підготовка до цього. Можна заправляти танки. Можна заправляти тепловози тим дизелем. Для того його й привезли, немає іншої мети", – пояснив він.

"Можуть бути неприємні ситуації"

Петро Андрющенко зазначив, що це стосується питання залізниці та військової логістики загалом. Танкерів раніше не було у Маріупольському порту, тому це погана новина.

Це дійсно поганий знак. Не було танкерів у нас в акваторії порту за весь період окупації. Усе колись починається вперше. Якесь корито спочатку зайшло у Маріупольський порт. Тепер ми бачимо балкери 5 – 7 тонн,

– сказав посадовець.

Ймовірно, окупанти мають змогу ще збільшити вантажність суден, які можуть заходити в акваторію порту. Також ворог запускатиму нову залізницю до Маріуполя.

"Важко, враховуючи, що ось-ось може початися додатковий тиск Росії та посилитись їхній наступ або змінити свій напрямок більше на Донецьку область. Якщо тут ще потяги, можуть бути неприємні ситуації", – додав радник мера.

Крім того, є гіпотеза, що росіяни намагаються сховати свої десантні кораблі, які курсують в Азовському морі, у Маріупольському порту. Однак навряд чи це правда. Тому що тоді вони не переночують й однієї ночі, а будуть уражені.

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