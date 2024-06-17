Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, цим дизелем ворог може заправляти танки, тепловози і так далі.
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"Ми складаємо всі пазли докупи та повертаємось до тієї залізниці, яка ось-ось має стартувати. Це підготовка до цього. Можна заправляти танки. Можна заправляти тепловози тим дизелем. Для того його й привезли, немає іншої мети", – пояснив він.
"Можуть бути неприємні ситуації"
Петро Андрющенко зазначив, що це стосується питання залізниці та військової логістики загалом. Танкерів раніше не було у Маріупольському порту, тому це погана новина.
Це дійсно поганий знак. Не було танкерів у нас в акваторії порту за весь період окупації. Усе колись починається вперше. Якесь корито спочатку зайшло у Маріупольський порт. Тепер ми бачимо балкери 5 – 7 тонн,
– сказав посадовець.
Ймовірно, окупанти мають змогу ще збільшити вантажність суден, які можуть заходити в акваторію порту. Також ворог запускатиму нову залізницю до Маріуполя.
"Важко, враховуючи, що ось-ось може початися додатковий тиск Росії та посилитись їхній наступ або змінити свій напрямок більше на Донецьку область. Якщо тут ще потяги, можуть бути неприємні ситуації", – додав радник мера.
Крім того, є гіпотеза, що росіяни намагаються сховати свої десантні кораблі, які курсують в Азовському морі, у Маріупольському порту. Однак навряд чи це правда. Тому що тоді вони не переночують й однієї ночі, а будуть уражені.
Останні новини Маріуполя
- Росіяни майже завершили будівництво залізниці до Маріуполя, яка має стати альтернативою Кримському мосту. До її запуску лишилися зовсім небагато.
- Крім того, окупанти додаткового нагнали туди ресурс, бо Сили оборони значно ускладнили їхню логістику через Крим. Ворог вже частково перевозить через Маріуполь те, що мало їхати через Крим. Отже, Росія хоче якомога швидше запустити цю залізницю.
- Окупанти будують нові укріплення уздовж траси Маріуполь – Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітне з'єднується з дорогою. Ворогу це потрібно, адже це велике перехрестя, з якого рухаються усі колони військової техніки, які прямують з Ростова-на-Дону у бік Волновахи, Вугледара та, мабуть, ще і в бік Курахового.