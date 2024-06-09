Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що вже можна рахувати навіть години. Він сподівається, що "бавовна" у Маріуполі, яка знеструмила підстанцію, закінчиться тим, що можливість запуску цієї залізниці перестане існувати.
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Росіяни готові запустити залізницю в Маріуполь
"Росіяни готові. Якщо минулого тижня ми ще говорили, що це дні або тижні, то цього разу скажу – це дні або години, настільки вони готові", – повідомив радник міського голови Маріуполя
Крім того, окупанти додаткового нагнали туди ресурс, бо Сили оборони значно ускладнили їхню логістику через Крим. Ворог вже частково перевозить через Маріуполь те, що мало їхати через Крим. Отже, Росія хоче якомога швидше запустити цю залізницю.
Не здивуюся, якщо прямо зараз (8 червня – 24 Канал) потяг вже поїхав. Річ у тім, що нам там дуже складно дивитися, бо ця територія під тотальним контролем,
– сказав Андрющенко.
Відтак, виникають додаткові ризики для наших людей. Однак точно буде відомо, коли цей поїзд прибуде до Маріуполя.
Що відомо про "бавовну", яка може ускладнити плани ворога
- На північний схід від окупованого Маріуполя завітала "бавовна". Унаслідок цього було знеструмлено підстанцію "Заря" 330кВт.
- Вона живить значну частину регіону, зокрема північ Маріупольському району, частину Волноваського та всі окупаційні бази. Окупанти не можуть полагодити її, бо не вистачає ремонтних бригад.
- Також було влучання в одну з вузлових станцій, яка забезпечує зв'язок від Маріуполя до Волновахи. Як наслідок, окупанти мають проблеми зі стандартним зв'язком, але у них ще залишаються супутникові телефони та рації.