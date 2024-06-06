Нагадаємо, що Сили оборони завдали ракетних ударів по Кримському півострову. Внаслідок цього пошкодження отримали два російські залізничні пороми.
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У росіян проблеми
Як повідомляє британська розвідка, погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.
За їхніми даними, пошкодження поромів призведе й до того, що країні-агресорці вочевидь доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її більш широкі морські логістичні операції.
Український удар по поромній переправі та подальший напад на паливний склад, розташований неподалік, знову підкреслює вразливість протоки до українського втручання, попри значні інвестиції Росії в безпеку та протиповітряну оборону,
– йдеться у повідомленні.
Детальніше про ураження переправ
- У ніч проти 30 травня у Керчі в окупованому Криму місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів. Власне, в районі Кримського мосту. Згодом стало відомо про ураження поромної переправи та інші проблеми, що спіткали російських загарбників.
- Українська розвідка заявила, що спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад Росії на території окупованого півострова. Під прицілом ГУР були 2 російських катери типу "Тунець".
- Крім того, були повідомлення, що у Керчі прилетіло у систему протиповітряної оборони росіян, яка прикривала Кримський міст. Російські пропагандисти поспішили запевнити, що пошкоджень нібито немає.
- Дмитро Плетенчук повідомляв, що Керченська поромна переправа була єдиним маршрутом постачання для росіян. За допомогою нього окупанти перевозили на півострів живу силу та техніку.
- За його словами, наслідки відповідного ураження на полі бою будуть відчутні не одразу. Однак у найближчій перспективі в загарбників у Криму вичерпаються резерви та Україна матиме певну перевагу.
- Водночас Кримський міст фактично не забезпечував логістику для ворога, адже залізниця не вивозила важкоброньовану техніку. Загарбники не ризикували навантажували так переправу.