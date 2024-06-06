Напомним, что Силы обороны нанесли ракетные удары по Крымскому полуострову. В результате этого повреждения получили два российских железнодорожных парома.

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У россиян проблемы

Как сообщает британская разведка, ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым.

По их данным, повреждения паромов приведет и к тому, что стране-агрессору очевидно придется как можно быстрее заменить железнодорожно-паромную переправу, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции.

Украинский удар по паромной переправе и последующее нападение на топливный склад, расположенный неподалеку, снова подчеркивает уязвимость пролива к украинскому вмешательству, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону,

– говорится в сообщении.

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