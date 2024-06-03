Собственно, 30 мая на полуострове прогремели взрывы. Через несколько дней Дмитрий Плетенчук, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, рассказал в эфире Еспресо.TV о последствиях удара, – информирует 24 Канал.
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Логистические проблемы россиян
По словам спикера, Керченская паромная переправа была единственным маршрутом снабжения для россиян. С помощью него оккупанты перевозили на полуостров живую силу и технику.
Последствия соответствующего поражения на поле боя будут ощутимы не сразу. Однако в ближайшей перспективе у захватчиков в Крыму иссякнут резервы и Украина будет иметь определенное преимущество.
Это было единственное правильное решение – эту логистику оборвать. Впоследствии, конечно, когда будут истощены те запасы, которые уже есть в Крыму – это должно сказаться и на линии боевого соприкосновения,
– отмечает Плетенчук.
Начальник Центра стратегических коммуникаций одновременно объясняет, что другие возможные логистические маршруты для россиян уже недоступны:
- Крымский мост. По словам Плетенчука, фактически не обеспечивал логистику для врага, ведь железная дорога не вывозила тяжелобронированную технику. Захватчики не рисковали нагружать так переправу.
- Железная дорога на суше. Она остается недостроенной. Хотя россияне не устают рассказывать о ней постоянно байки.
- Военно-морская логистика. Перестала работать, поскольку выход в море больших российских десантных кораблей заканчивался для них поражением или потоплением.
Больше о взрывах в Крыму
- Против 30 мая в Керчи в оккупированном Крыму местные жители слышали по меньшей мере 10 взрывов. Собственно, в районе Крымского моста. Впоследствии стало известно о поражении паромной переправы и других проблемах, постигших российских захватчиков.
- Украинская разведка заявила, что спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России на территории оккупированного полуострова. Под прицелом ГУР были 2 российских катера типа "Тунец".
- Кроме того, были сообщения, что в Керчи прилетело в систему противовоздушной обороны россиян, которая прикрывала Крымский мост. Российские пропагандисты поспешили заверить, что повреждений якобы нет.