Собственно, 30 мая на полуострове прогремели взрывы. Через несколько дней Дмитрий Плетенчук, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, рассказал в эфире Еспресо.TV о последствиях удара, – информирует 24 Канал.

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Логистические проблемы россиян

По словам спикера, Керченская паромная переправа была единственным маршрутом снабжения для россиян. С помощью него оккупанты перевозили на полуостров живую силу и технику.

Последствия соответствующего поражения на поле боя будут ощутимы не сразу. Однако в ближайшей перспективе у захватчиков в Крыму иссякнут резервы и Украина будет иметь определенное преимущество.

Это было единственное правильное решение – эту логистику оборвать. Впоследствии, конечно, когда будут истощены те запасы, которые уже есть в Крыму – это должно сказаться и на линии боевого соприкосновения,

– отмечает Плетенчук.

Начальник Центра стратегических коммуникаций одновременно объясняет, что другие возможные логистические маршруты для россиян уже недоступны:

Крымский мост. По словам Плетенчука, фактически не обеспечивал логистику для врага, ведь железная дорога не вывозила тяжелобронированную технику. Захватчики не рисковали нагружать так переправу.

По словам Плетенчука, фактически не обеспечивал логистику для врага, ведь железная дорога не вывозила тяжелобронированную технику. Захватчики не рисковали нагружать так переправу. Железная дорога на суше. Она остается недостроенной. Хотя россияне не устают рассказывать о ней постоянно байки.

Она остается недостроенной. Хотя россияне не устают рассказывать о ней постоянно байки. Военно-морская логистика. Перестала работать, поскольку выход в море больших российских десантных кораблей заканчивался для них поражением или потоплением.

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