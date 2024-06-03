Власне, 30 травня на півострові пролунали вибухи. Через декілька днів Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, розповів в ефірі Еспресо.TV про наслідки удару, – інформує 24 Канал.

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Логістичні проблеми росіян

За словами спікера, Керченська поромна переправа була єдиним маршрутом постачання для росіян. За допомогою нього окупанти перевозили на півострів живу силу та техніку.

Наслідки відповідного ураження на полі бою будуть відчутні не одразу. Однак у найближчій перспективі в загарбників у Криму вичерпаються резерви та Україна матиме певну перевагу.

Це було єдине правильне рішення – цю логістику обірвати. Згодом, звісно, коли будуть виснажені ті запаси, які вже є в Криму – це має позначитися і на лінії бойового зіткнення,

– наголошує Плетенчук.

Начальник Центру стратегічних комунікацій водночас пояснює, що інші можливі логістичні маршрути для росіян уже недоступні:

Кримський міст. За словами Плетенчука, фактично не забезпечував логістику для ворога, адже залізниця не вивозила важкоброньовану техніку. Загарбники не ризикували навантажували так переправу.

За словами Плетенчука, фактично не забезпечував логістику для ворога, адже залізниця не вивозила важкоброньовану техніку. Загарбники не ризикували навантажували так переправу. Залізниця на суходолі. Вона залишається недобудованою. Хоча росіяни не втомлюються розповідати про неї постійно байки.

Вона залишається недобудованою. Хоча росіяни не втомлюються розповідати про неї постійно байки. Військово-морська логістика. Перестала працювати, оскільки вихід у море великих російських десантних кораблів закінчувався для них ураженням або потопленням.

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