Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, усе через те, що там великий потік військової техніки.

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"Тому потік досить великий. Насамперед потрібні місця для розвороту, для стоянок. Для всього цього росіяни облаштовують, маю на увазі безпечні місця, для того, щоб там можна було прикрити всі ці частини вантажівок чи трали", – зауважив він.

Ворог будує укріплення

Петро Андрющенко пояснив, що їдуть трали, які тягнуть танки, БМП або будь-яку іншу техніку. Вони їдуть, коли завантажені, та до ночі не зупиняються. А якщо зупиняються, то там, де точно не можна це зафіксувати ні в який спосіб. А вже коли вони відвантажили цю техніку, рухаються, то зупиняються досить багато, дозаправляються у дорозі.

Декілька таких місць відомі. Вони всі розташовані з поруч з трасами, з автозаправними станціями. Можливо, у такий спосіб вони намагаються чимось прикритись, однак наразі точно невідомо.

Тому таке ж місце, зокрема, облаштовують на сьогодні росіяни біля цього перехрестя. Там є частина укріплень. Вони їх дотягнули у 2023 році навесні до цього перехрестя в Гранітному. Зараз просто тягнуть трохи далі та трохи розширюють їх,

– підкреслив посадовець.

На сьогодні росіяни знову багато будують нові та ремонтують оборонні споруди, які вони вже нарили. Є декілька нових. Зокрема, біля Гранітного, у Бердянському районі. Роботи тривають.

"Вони готуються. І з огляду на ці роботи, у нас принаймні є така гіпотеза, що точки, які очікують на майбутні атаки, на майбутнє погіршення ситуації на фронті, збільшення тиску, це буде фактично південна частина Донецької області та частина Приазовського Запорізької області", – сказав радник мера.

Це, можливо, не тільки Роботине. Все-таки Вугледар як був, так і залишається для ворога найбажанішою точкою після Курахового. Тому до цього окупанти й готуються. Можливо, це такі тилові місця для ротації, для відходу.

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