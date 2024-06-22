Соответствующие данные они распространили в своем телеграмм-канале. Также там поделились информацией, сколько российских судов совершили проход Керченским проливом за сутки.
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Сколько ракетоносителей Россия держит в Черном и Азовском морях
На утро 22 июня в Черном море дежурит один российский военный корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Однако, ракет на нем нет.
В то же время в Азовском море Россия держит 9 кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет общим залпом до 24 "Калибров".
А вот в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.
За сутки, в интересах России, проход через Керченский пролив осуществили:
- в Черное море – 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Россияне удерживают в Черном и Азовском морях ракетоносители / Инфографика ВМС ВСУ