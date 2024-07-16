Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав 24 Каналу, що попри те, що ворог намагається сховати свій Чорноморський флот, обстріли території України з Кримського півострова не припиняються. Нагадаємо, що проти ночі 15 липня росіяни знову атакували Одещину балістикою.

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Модернізують пускові установки

Ворог завдав удару по Одеській області саме з окупованого Криму, використавши балістичну ракету "Іскандер-М".

Росіяни модернізують пускові установки, з яких можуть здійснювати запуски, зокрема такої потужної ракети як "Онікс". Ворог, на щастя, давно їх не застосовував, але цих ракет у нього багато. Те, що окупанти готують під "Онікси" установки, теж потрібно брати до уваги,

– наголосив Сергій Братчук.

Тому, на думку речника Української добровольчої армії "Південь", не можна говорити, що ворог нібито перебуває в "розпачі" і "тікає" з окупованого Криму. Він виводить свої кораблі з півострова з метою їх убезпечити від майбутніх ударів.

Нагадаємо, що кораблі, які росіяни вивели з Криму та сховали у порту в Новоросійську, українські сили дістають і там. Зокрема, російські пабліки повідомляли, що 3 липня окупанти відбивали в Новоросійську атаку безекіпажних катерів.