Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал 24 каналу, что несмотря на то, что враг пытается спрятать свой Черноморский флот, обстрелы территории Украины с Крымского полуострова не прекращаются. Напомним, что в ночь на 15 июля россияне снова атаковали Одесскую область баллистикой.

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Модернизируют пусковые установки

Враг нанес удар по Одесской области именно из оккупированного Крыма, использовав баллистическую ракету "Искандер-М".

Россияне модернизируют пусковые установки, из которых могут осуществлять запуски, в частности такой мощной ракеты как "Оникс". Враг, к счастью, давно их не применял, но этих ракет у него много. То, что оккупанты готовят под "Ониксы" установки, тоже нужно принимать во внимание,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Поэтому, по мнению представителя Украинской добровольческой армии "Юг", нельзя говорить, что враг якобы находится в "отчаянии" и "убегает" из оккупированного Крыма. Он выводит свои корабли с полуострова с целью их обезопасить от будущих ударов.

Напомним, что корабли, которые россияне вывели из Крыма и спрятали в порту в Новороссийске, украинские силы достают и там. В частности, российские паблики сообщали, что 3 июля оккупанты отражали в Новороссийске атаку безэкипажных катеров.