Особенно ощутимы потери врага среди судов. Так, точными ударами украинские защитники уже уничтожили 80% Черноморского флота России.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 562 510 (+1 110) человек,
- танков – 8 238 (+11),
- боевых бронированных машин – 15 871 (+9),
- артиллерийских систем – 15 411 (+43),
- РСЗВ – 1120 (+1),
- средства ПВО – 893 (+1),
- самолетов – 361 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 224 (+31),
- крылатые ракеты – 2 398 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 20 741 (+61),
- специальная техника – 2586 (+9).
Потери врага по состоянию на 17 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, за прошедшие сутки в Генштабе ВСУ отметили воинов 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.