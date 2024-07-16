Майор отметил, что потери у российских захватчиков на севере Харьковской области действительно огромные. Более того, эти потери уже есть даже на уровне дивизий.

К теме Враг умылся не только слезами, но и кровью, – Жорин о действиях россиян на Харьковщине

Что сказал Жорин о потерях врага на Харьковском направлении

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады отметил, что некоторые дивизии российским захватчикам вообще сейчас приходится выводить и менять с Харьковского направления. Итак, замыслы прорываться на Харьковщине с двух сторон пока России не очень удались.

Хотя, конечно, речь не идет, что уже все спокойно. Это лишь очередная партия россиян, за которой будут новые – и люди, и техника, и попытки прорывов,

– объяснил Жорин.

Майор подчеркнул, что враг все равно постоянно пытается давить на позиции украинских защитников, проводя локальные штурмы и заменяя разбитые подразделения.

К слову, о провале наступления россиян на Харьковском направлении сообщал и Владимир Зеленский. Президент выразил благодарность нашим защитникам за остановку врага на соответствующем направлении, а также отметил, что главнокомандующий Александр хорошо разбирался в обороне именно этого региона.