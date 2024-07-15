Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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"Признают все эксперты: наступление России на Харьков провалилось. Я бы сказал, что оно было остановлено нашими воинами и соответствующим оружием. Высоко ценим службу наших ребят", – заявил Зеленский.

При этом глава государства отметил положительные сигналы по использованию деликобойного оружия, которое Украина начала получать.

Роль Сырского в отражении наступления

Также Владимир Зеленский отметил, что главнокомандующий Александр хорошо разбирался в обороне именно этого региона."

"Он знает Харьков, он отвоевывает его. Успешная спецоперация была на Харьковщине именно под ее командованием. Остановили – молодцы, не дали оккупировать Харьков – молодцы. С деталями будем разбираться, когда будет пауза", – добавил президент.

Украинский лидер признал, что перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоят серьезные вызовы. При этом он считает, что любой человек на месте Сырского смог бы помешать прорыву врага в Харьковской области.