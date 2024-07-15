Владимир Зеленский сказал, что Украина получит приглашение в НАТО очень быстро, но после окончания полномасштабной войны.

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Партнеры не могут дать приглашение

Президент Украины подвел итоги саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне. По его словам, "Украина получила тот максимум, который могла". В то же время он признал, что Украина не получила того, что не может получить пока идет война.

Приглашение в НАТО и членство Украина получит быстро, как только закончится война. Страны-партнеры не могут дать приглашение нашему государству в полном объеме, если она в войне,

– подчеркнул президент.

Он также напомнил, что для приглашения нужно коллективное решение всех членов НАТО. Ранее он также сказал, что для того, чтобы Польша смогла сбивать российские ракеты, которые движутся в ее сторону также нужно коллективное решение.