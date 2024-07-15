Президент подчеркнул, что Саммит НАТО, который состоялся в Вашингтоне, можно считать самым мощным. Зеленский объяснил, почему он так считает.

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Успех Саммита НАТО

Глава государства объяснил, что этот саммит принес больше всего положительных результатов для Украины, которая находится в войне. В частности, речь идет об усилении ПВО.

Дополнительно, мы получим 5 систем "Патриот" от наших партнеров, а также десятки систем "Хоук", "Насамс", "Самп-Т" и ракет,

– рассказал Зеленский.

Также президент сказал, что для полного закрытия неба над Украиной нужно еще 25 "петриотов".