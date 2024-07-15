Президент підкреслив, що Саміт НАТО, який відбувся у Вашингтоні, можна вважати найпотужнішим. Зеленський пояснив, чому він так вважає.

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Успіх Саміту НАТО

Глава держави пояснив, що цей саміт приніс найбільше позитивних результатів для України, яка перебуває у війні. Зокрема, йдеться про посилення ППО.

Додатково, ми отримаємо 5 систем "Патріот" від наших партнерів, а також десятки систем "Хоук", "Насамс", "Самп-Т" і ракет,

– розповів Зеленський.

Також президент сказав, що для повного закриття неба над Україною потрібно ще 25 "петріотів".