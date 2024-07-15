Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США. Зокрема також і з Республіканською партією, якщо вона прийде до влади.

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Що буде, якщо Трамп стане президентом

Зеленський наголосив, що у нас є потужні відносини з Республіканською частиною Конгресу і частиною політики Сполучених Штатів Америки.

І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу,

– наголосив президент.

Він також прокоментував бачення у потенціального президента чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа. Він сказав, що загальні речі зрозумілі, тож співпраця продовжиться. український лідер зазначив, що не боїться президентства Трампа.

Президент України наголосив, що більшість членів Республіканської партії підтримує Україну і народ України.