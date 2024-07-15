Володимир Зеленський сказав, що Україна отримає запрошення до НАТО дуже швидко, але після закінчення повномасштабної війни.

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Партнери не можуть дати запрошення

Президент України підбив підсумки саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні. За його словами, "Україна отримала той максимум, який могла". Водночас він визнав. що Україна не отримала того, що не може отримати поки триває війна.

Запрошення в НАТО і членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні,

– наголосив президент.

Він також нагадав, що для запрошення потрібне колективне рішення всіх членів НАТО. Раніше він також сказав. що для того, щоб Польща змогла збивати російські ракети, які рухаються у її бік також потрібне колективне рішення.