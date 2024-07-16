Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что россияне хотели давить на ВСУ с двух сторон. Говорится об участке границы в Харьковской и Луганской областях.

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Какова ситуация на Харьковщине

"Враг на данный момент умылся не только слезами, но и кровью. Это касается Харьковского направления, и того участка, который рядом с Луганской областью", – заметил Максим Жорин.

Россияне понесли потери личного состава на уровне дивизий. Одним из основных средств уничтожения врага являются беспилотники: FPV-дроны, дроны со сбросами, дроны-бомбардировщики. Они могут работать только ночью, но даже так эффективно наносят поражения.

Из-за того, что враг очень существенно преобладает количественно, то мы сосредоточились на такой тактике: затягивали его, уничтожали с помощью FPV-дронов, сбросов, а кто оставался, то их зачищала украинская пехота,

– рассказал майор ВСУ.

Именно благодаря этому потери России и Украины несоизмеримы. Оккупанты вынуждены выводить из Харьковщины некоторые дивизии, потому что они разбиты.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Несмотря на это, россияне хоть локально, но пытаются штурмовать и продвигаться. Однако их основной потенциал уничтожен.

Россиянам сейчас тяжеловато, но это не значит, что все хорошо и надо радоваться. Нет, это говорит о том, что одну партию мы уничтожили, а теперь ждем, пока они перебросят сюда другую,

– подчеркнул Максим Жорин.