Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що росіяни хотіли тиснути на ЗСУ з двох сторін. Мовиться про ділянку кордону на Харківщині та Луганщині.

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Яка ситуація на Харківщині

"Ворог на це момент вмився не тільки сльозами, а й кров'ю. Це стосується Харківського напрямку, і тієї ділянки, яка поруч з Луганською областю", – зауважив Максим Жорін.

Росіяни зазнали втрат особового складу на рівні дивізій. Одним з основних засобів знищення ворога є безпілотники: FPV-дрони, дрони зі скидами, дрони-бомбардувальники. Вони можуть працювати тільки вночі, але навіть так ефективно завдають ураження.

Через те, що ворог дуже суттєво переважає кількісно, то ми зосередились на такій тактиці: затягували його, знищували за допомогою FPV-дронів, скидів, а хто залишався, то їх зачищала українська піхота,

– розповів майор ЗСУ.

Саме завдяки цьому втрати Росії та України неспівмірні. Окупанти змушені виводити з Харківщини деякі дивізії, бо вони розбиті.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Попри це, росіяни хоч локально, але намагаються штурмувати та просуватись. Проте їхній основний потенціал знищений.

Росіянам зараз важкувато, але це не означає, що все добре й треба радіти. Ні, це говорить про те, що одну партію ми знищили, а тепер чекаємо, поки вони перекинуть сюди іншу,

– наголосив Максим Жорін.