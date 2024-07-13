Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, подчеркнув, что Силы обороны перебирают тактическую инициативу.

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Как ВСУ выбивают россиян

Федоренко сказал, что за последний год полномасштабной войны не помнит ни одного боевого столкновения, когда бы российские захватчики самостоятельно покинули позицию.

С каждой позиции противника выбивают с жесткими боями, и при штурмах мы имеем встречные бои,

– сказал военный.

К тому же, добавил он, после того, как Силы обороны закрепятся, противник так или иначе пытается выбивать нас с занимаемых позиций. То есть осуществляет штурмовые действия, чтобы восстановить свое положение.

Враг не имеет успеха

Военный отметил, что россияне применяют всю технику, которая есть у них на вооружении. И для выполнения поставленных перед ними задач этой техники достаточно.

Он отметил, что благодаря упорной работе украинских воинов, четко определенным задачам от руководства, поддержке наших международных партнеров и каждого украинца удается разрушать намерения врага и говорить, что ситуация приближена к стабилизированной.

Это означает, что противник не имел успехов – все позиции остались за нами и Силы обороны перебирают тактическую инициативу,

– подчеркнул Федоренко.

Поэтому, добавил он, от каждого украинца зависит то, насколько крепко и мощно смогут воевать Силы обороны. Важны как донаты, так и эффективная работа на своем месте и уплата налогов в госбюджет.