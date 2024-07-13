Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, наголосивши, що Сили оборони перебирають тактичну ініціативу.

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Як ЗСУ вибивають росіян

Федоренко сказав, що за останній рік повномасштабної війни не пам'ятає жодного бойового зіткнення, коли б російські загарбники самостійно залишили позицію.

З кожної позиції противника вибивають із жорсткими боями, і при штурмах ми маємо зустрічні бої,

– сказав військовий.

До того ж, додав він, після того, як Сили оборони закріпляться, противник так чи інакше намагається вибивати нас із займаних позицій. Тобто здійснює штурмові дії, щоб відновити своє положення.

Ворог не має успіху

Військовий зауважив, що росіяни застосовують усю техніку, яка є у них на озброєнні. І для виконання поставлених перед ними завдань цієї техніки достатньо.

Він наголосив, що завдяки наполегливій роботі українських воїнів, чітко визначеним завданням від керівництва, підтримці наших міжнародних партнерів та кожного українця вдається руйнувати наміри ворога й казати, що ситуація наближена до стабілізованої.

Це означає, що противник не мав успіхів – усі позиції залишились за нами і Сили оборони перебирають тактичну ініціативу,

– наголосив Федоренко.

Тож, додав він, від кожного українця залежить те, наскільки міцно й потужно зможуть воювати Сили оборони. Важливі як донати, так і ефективна робота на своєму місці та сплата податків до держбюджету.