Майор зазначив, що втрати у російських загарбників на півночі Харківської області справді величезні. Ба більше, ці втрати вже є навіть на рівні дивізій.

До теми Ворог вмився не тільки сльозами, а й кровʼю, – Жорін про дії росіян на Харківщині

Що сказав Жорін про втрати ворога на Харківському напрямку

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади зазначив, що деякі дивізії російським загарбникам узагалі зараз доводиться виводити та міняти з Харківського напрямку. Отже, задуми прориватись на Харківщині з двох сторін поки Росії не дуже вдались.

Хоча, звісно, мова не йде про те, що вже все спокійно. Це лише чергова партія росіян, за якою будуть нові – і люди, і техніка, і спроби проривів,

– пояснив Жорін.

Майор підкреслив, що ворог все одно постійно намагається тиснути на позиції українських захисників, проводячи локальні штурми та замінюючи розбиті підрозділи.

До слова, про провал наступу росіян на Харківському напрямку повідомляв і Володимир Зеленський. Президент висловив вдячність нашим захисникам за зупинення ворога на відповідному напрямку, а також зазначив, що Головнокомандувач Олександр Сирський добре знався на обороні саме цього регіону.