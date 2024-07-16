Раніше російські війська запускали приблизно 70 тисяч снарядів. Тим часом для України цей показник сягав лише 10 тисяч.

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Україна збільшила використання артилерії проти росіян

Наразі російська армія також застосовує приблизно 1300 FPV-дронів за добу.

Але українські захисники запускають більше таких безпілотників,

– стверджують в "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Генштабі.

Там також додали, що наприкінці червня 2024 року співвідношення у використанні артилерії між українською та російською армією становило 1:3, коли на початку року було 1:7.

При цьому новини про скорочення розриву використання артилерії з'явилися на тлі новин про передачу Україні снарядів у межах чеської ініціативи. Так, наприкінці червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що перша партія боєприпасів прибула до України. Йшлося про 50 тисяч одиниць боєприпасів.

Водночас нещодавно президент Чехії Петр Павел анонсував швидку передачу ще однієї партії снарядів у липні – серпні.