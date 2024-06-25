У межах чеської ініціативи ЗСУ зможуть отримати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. Про те, що українська армія отримала першу частину боєприпасів, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

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"Ми робимо те, що потрібно"

Фіала лише повідомив, що Україна отримала першу партію снарядів, втім, він не уточнив, коли це сталося.

Деякий час тому перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну. Ми робимо те, що потрібно,

– написав він.

Додамо, що про чеську ініціативу стало відомо декілька місяців тому. Після того, як Європейський Союз не виконав своєї обіцянки поставити Україні 1 мільйон снарядів, ініціативу у свої руки взяв президент Чехії Петр Павел. Він запропонував закуповувати їх в третіх країнах, і його заклик підтримала Україна.

Уже в травні чеська влада повідомила, що першу частину допомоги вона відправить уже в червні. І чеські союзники таки виконали свою обіцянку.