Анонсована в лютому 2024 року "чеська ініціатива" зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. Про це заявили представники керівництва МЗС Чехії.

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Коли снаряди прибудуть в Україну

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Збройні Сили України отримають перші снаряди в рамках ініціативи вже найближчим часом. За його словами, це станеться вже у червні 2024 року.

Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні,

– заявив очільник МЗС.

Подібну дату назвав і урядовий спецпредставник країни з питань реконструкції України Томаш Копечний. Він також відповідає також за "чеську ініціативу" щодо постачання снарядів.

Копечний очікує на зростання обсягів снарядів у ЗСУ. "Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць", – пояснив дипломат.

Частина боєприпасів надійде пізніше

Financial Times пише, що власник і глава CSG Міхал Стрнад повідомив, що очолювана Чехією ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для Києва почне поставляти снаряди в червні.

Однак, за його словами, близько 50% деталей, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких країнах, як Африка та Азія, недостатньо хороші, щоб їх можна було відправити в Україну без додаткового оброблення. Для деяких снарядів CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Водночас він підкреслив, що чеська ініціатива залишається "на плаву" і що CSG зобов'язується доставити належну частину поставок. За його словами, війна в Україні сприяє зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна придбати за межами ЄС, тоді як у Європі немає вільних боєприпасів.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел взяв ініціативу у свої руки після того, як Європейський Союз не виконав своєї обіцянки поставити Україні 1 мільйон снарядів. Він запропонував закуповувати боєприпаси в третіх країнах, і його заклик підтримали українські союзники.