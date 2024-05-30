Анонсированная в феврале 2024 года "чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. Об этом заявили представители руководства МИД Чехии.

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Когда снаряды прибудут в Украину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Вооруженные Силы Украины получат первые снаряды в рамках инициативы уже в ближайшее время. По его словам, это произойдет уже в июне 2024 года.

Очень скоро будут первые физические поставки в Украину, мы ожидаем их в июне,

– заявил глава МИД.

Подобную дату назвал и правительственный спецпредставитель страны по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный. Он также отвечает также за "чешскую инициативу" по поставкам снарядов.

Копечный ожидает роста объемов снарядов в ВСУ. "Первое существенное увеличение поставок будет в июне, оно будет в десятках тысяч, между 50 ты 100 тысячами в месяц", – объяснил дипломат.

Часть боеприпасов поступит позже

Financial Times пишет, что владелец и глава CSG Михал Стрнад сообщил, что возглавляемая Чехией инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева начнет поставлять снаряды в июне.

Однако, по его словам, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких странах, как Африка и Азия, недостаточно хороши, чтобы их можно было отправить в Украину без дополнительной обработки. Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

В то же время он подчеркнул, что чешская инициатива остается "на плаву" и что CSG обязуется доставить надлежащую часть поставок. По его словам, война в Украине способствует росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно приобрести за пределами ЕС, тогда как в Европе нет свободных боеприпасов.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел взял инициативу в свои руки после того, как Европейский Союз не выполнил своего обещания поставить Украине 1 миллион снарядов. Он предложил закупать боеприпасы в третьих странах, и его призыв поддержали украинские союзники.