О соответствующем шаге Федеральной службы государственной статистики России сообщили либеральные росСМИ со ссылкой на демографа Алексея Ракшу, – информирует 24 Канал.

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Кремль пытается скрыть потери

Собственно, Росстат недавно выложил новый сборник по естественному движению населения России, который стал еще на 2 таблицы меньше. Речь идет о таких данных, которые теперь недоступны для широкой общественности:

количество умерших от внешних причин смерти за пределами России;

смертность населения от внешних причин смерти за пределами России.

Также произошли изменения в таблице, где показано умерших по возрасту и классам причин. Ранее в этой таблице причины смерти классифицировали по определенным классам: например, болезни сердца, несчастные случаи, инфекционные заболевания и тому подобное.

Теперь эти классы причин смерти заменили на уровне образования умерших: например, начальное образование, среднее образование, высшее образование и тому подобное.

К внешним причинам в статистике Росстата относятся убийства, самоубийства, гибель в ДТП. После начала российского вторжения в Украину, аналитики использовали эти данные для подсчета потерь кремлевской армии на фронте.

Так, по оценкам "Медиазоны" и BBC:

43% погибших не были связаны с армией на момент начала вторжения России;

18% от подтвержденных потерь составляют заключенные;

13% – добровольцы;

12% – мобилизованные.

Обратите внимание! Принадлежность к какой-то группе или роду войск у 28% погибших военных определить не удалось.

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Однако статистику потерь врага на войне продолжает публиковали Генштаб ВСУ. По состоянию на 17 июля, по информации командования украинской армии, погибло около 562 510 российских бойцов. Только за минувшие сутки – 1 110 представителей личного состава.