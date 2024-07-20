Всего с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 565 тысяч бойцов.

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Потери врага

  • Личного состава – около 565 610 (+990),
  • танков – 8257 (+7),
  • боевых бронированных машин – 15 917 (+15),
  • артиллерийских систем – 15542 (+22),
  • РСЗВ – 1121 (+1),
  • средств ПВО – 895 (+1),
  • самолетов – 362 (+1),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 350 (+34),
  • крылатых ракет – 2401 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 968 (+59),
  • специальной техники – 2607 (+14).

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потери врага на 20 июля 2024 годаПотери врага на 20 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ