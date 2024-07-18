Атака произошла во время учений оккупантов по защите акватории. Дроны сумели поразить штаб с пунктом управления, склад боеприпасов, электроподстанцию и другие технические сооружения базы, выводя их из строя. Об этом сообщили информированные источники 24 Канала.

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Пострадал ряд объектов россиян возле озера Донузлав

Прошлой ночью дроны СБУ сорвали учения российской армии, ставшие провалом для врага, поскольку, как выяснилось, россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов на базу береговой охраны России были поражены и выведены из строя:

штаб с пунктом управления;

состав боеприпасов и техники;

электроподстанция;

технические сооружения;

огневые позиции врага.

Это – еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил глава СБУ Василий Малюк, "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам",

– сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу: смотрите видео

К слову, на днях дроны СБУ мощно атаковали нефтебазу в Ростовской области. Там оккупанты хранили разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысячи кубометра.