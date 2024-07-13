Как сообщают источники 24 Канала в спецслужбах, за неспокойную ночь 13 июля у жителей Ростовской области "ответственные" дроны СБУ. Именно они подожгли местную нефтебазу.

Смотрите также Россияне дважды обстреляли поселок Буды на Харьковщине: есть жертвы и много пострадавших

Полусотни чрезвычайников гасили пламя

Отмечается, что "хлопок" произошел на объекте в Цимлянском районе. Там оккупанты хранили разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров. Ночью местные россияне услышали взрыв, после которого последовал сильный пожар.

Для тушения пламени было привлечено около полусотни человек и 14 единиц техники, а самому пожару присвоен наивысший ранг сложности.

Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, работающего на войну в Украине. Уже более десятка успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы страны-агрессоры. И эти санкции будут только увеличиваться,

– анонсировал источник.