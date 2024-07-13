Як повідомляють джерела 24 Каналу у спецслужбах, за неспокійну ніч 13 липня у жителів Ростовської області "відповідальні" дрони СБУ. Саме вони підпалили місцеву нафтобазу.

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Півосотні надзвичайників гасили полум'я

Зазначається, що "бавовна" сталася на об'єкті у Цимлянському районі. Там окупанти зберігали різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів. Вночі місцеві росіяни почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа.

Для гасіння полум'я було залучено алучили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, а самій пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи країни-агресорки. І ці санкції будуть тільки збільшуватись,

– анонсувало джерело.