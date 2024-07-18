Атака сталась під час навчань окупантів з захисту акваторії. Дрони зуміли вразити штаб з пунктом управління, склад боєприпасів, електропідстанцію та інші технічні споруди бази, виводячи їх з ладу. Про це повідомили поінформовані джерела 24 Каналу.

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Постраждала низка об'єктів біля озера Донузлав

Минулої ночі дрони СБУ "зірвали" навчання російської армії, які стали провалом для ворога, оскільки, як з'ясувалося, росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.

Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу:

штаб з пунктом управління;

склад боєприпасів і техніки;

електропідстанція;

технічні споруди;

вогневі позиції ворога.

Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам",

– повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

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До слова, днями дрони СБУ потужно атакували нафтобазу у Ростовській області. Там окупанти зберігали різні марки бензину та дизельне пальне загальним об'ємом 12,5 тисяч кубометра.